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В Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения БПЛА вертолетом Ка-52

Российские рыбаки сняли на видео уничтожение украинского дрона вертолетом Ка-52
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Рыбаки в Липецкой области стали свидетелями уничтожения украинского БПЛА российским вертолетом Ка-52, запечатлев этот момент на видео. Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале Mash.

Инцидент произошел в окрестностях города Елец. На кадрах видно, как беспилотный летательный аппарат самолетного типа пролетает над местом, где находятся очевидцы. За ним следует боевой вертолет. В определенный момент вертолет выпускает снаряд в сторону дрона, в результате чего происходит взрыв в воздухе.

«Хорош! Красава!», — прокомментировали произошедшее рыбаки.

На днях военный блогер Кирилл Федоров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, демонстрирующую перехват украинских БПЛА российским разведывательно-ударным вертолетом нового поколения Ка-52 «Аллигатор». На представленных кадрах зафиксировано поражение целей противника. Федоров отметил, что в данном случае применялись ракеты «Игла». В результате экипаж ударного вертолета успешно уничтожил два БПЛА.

Ранее российский губернатор запретил снимать работу ПВО на фоне атаки беспилотников.

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