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Уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Собянин: системой ПВО сбит еще один БПЛА, летевший к столице
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Евгений Биятов/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны сбили второй беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбит еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву», — написал он, добавив, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили один дрон на подлете к Москве.

На фоне этого ограничения на работу вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

По информации министерства обороны России, поздно вечером 17 июля силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими регионами России. По 10 БПЛА были сбиты в Брянской области и Крыму.

Ранее в Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения БПЛА вертолетом Ка-52.

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