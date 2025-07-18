Уничтожены 22 украинских беспилотника в российских регионах

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими регионами России. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.



В ведомстве уточнили, что по 10 БПЛА были сбиты в Брянской области и Крыму, по одному — в Московском регионе и Орловской области.

Вечером 17 июля министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны в период с 14:00 до 17:00 мск уничтожили более десяти украинских беспилотных летательных аппаратов.

Шесть БПЛА сбили в Орловской области, четыре в Тульской области, два в Брянской области и еще один в Калужской области.

Прошлой ночью в Воронеже трое несовершеннолетних пострадали при попадании БПЛА в дом. Кроме того, были повреждены минимум четыре квартиры.

Ранее в Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения БПЛА вертолетом Ка-52.