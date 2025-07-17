Украинец пытался сбежать из страны в машине скорой помощи

Работники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали машину скорой помощи, в которой гражданин пытался пересечь границу с Румынией, а затем незаконно покинуть страну. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Злоумышленник договорился с двумя харьковчанами, которые решили скрытно доставить «клиента» в приграничье в карете скорой помощи», — говорится сообщении.

По словам пограничников, мужчина договорился, что заплатит организаторам $10 тысяч (около 295 тысяч гривен, 780 тысяч рублей).

3 июля в Полтаве и в прилегающих к городу районах произошла серия взрывов. В результате одного из них оказалось повреждено здание ТЦК. По данным украинского издания «Страна.ua», есть пострадавшие, в частности, среди гражданского населения. Кроме того, есть жертвы среди военных.

После сообщалось, что украинцы стали массово передавать ВС РФ координаты ТЦК. По словам источника ТАСС, мотивации для передачи данных у украинцев «достаточно». В последние недели ВС РФ успешно поразили здания ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье.

Ранее появились кадры ударов «Гераней» по зданию ТЦК в Полтаве.