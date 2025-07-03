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Появились кадры удара российского дрона по зданию ТЦК в Полтаве

SHOT показал снятые очевидцем кадры удара «Гераней» по зданию ТЦК в Полтаве
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В сети появились снятые очевидцем кадры удара российского дрона «Герань» по зданию территориального центра комплектации (ТЦК) в Полтаве. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В ролике видно, как первый беспилотник пикирует на крышу здания ТЦК почти по вертикальной траектории, сразу после чего прилетает (уже под более пологим углом) второй дрон. Третья «Герань» также упала на здание по почти отвесной траектории.

Издание «Страна.ua» писало, что в результате прилета пострадали люди, «в частности, гражданские», а также не выжили некоторые военные. Как сильно пострадало само здание ТЦК и в каком районе города оно находится, не уточнялось.

До этого очевидцы сняли на видео мощный пожар в Киеве после удара ВС РФ. Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что в ночь на 10 апреля российские войска нанесли по Киеву удар с помощью дронов-камикадзе «Герань-2». Удар пришелся по помещениям складов.

Ранее украинский пленный обвинил ТЦК в использовании девушек в качестве «приманки» для мобилизации мужчин.

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