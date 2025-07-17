Рогов рассказал о «зачистке» пенсионеров на Украине

Украинские власти целенаправленно зачищают страну от людей пенсионного возраста, заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

«Киевский режим завуалировано целенаправленно реализует свою политику по зачистке населения пенсионного возраста, преследуя одновременно несколько безумных целей», — сказал Рогов.

Он объяснил, что власти Украины хотят ликвидировать население, чтобы народ не мешал «распродавать оставшиеся ресурсы», а также намерены уменьшить количество граждан, которым нужно выплачивать пенсии.

16 июля Верховная Рада приняла закон, позволяющий мужчинам старше 60 лет проходить службу в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Документ позволяет гражданам, достигшим предельного возраста для военной службы, продолжить ее, заключив контракт, условия которого зависят от состояния здоровья. В течение трех месяцев после вступления закона в силу украинское правительство должно разработать и утвердить необходимые подзаконные акты.

Ранее в Раде раскрыли причину высокого уровня дезертирства в ВСУ.