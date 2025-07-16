Верховная Рада расширила возрастной порог для контрактной службы в ВСУ

Верховная Рада приняла закон, позволяющий мужчинам старше 60 лет проходить службу по контракту в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила депутат парламента страны Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

По ее словам, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 306 парламентариев. Документ позволяет гражданам, достигшим предельного возраста для военной службы, продолжить ее по контракту в зависимости от состояния здоровья. В течение трех месяцев после вступления закона в силу украинское правительство должно разработать и утвердить необходимые подзаконные акты, отметила Геращенко.

При этом она выразила обеспокоенность тем, что в тексте документа «нечетко прописан» механизм согласования кандидатур, что, по ее мнению, может открыть путь к возможным злоупотреблениям.

4 июня депутаты Рады приняли в первом чтении законопроект о возможности добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет. Если документ вступит в силу, такие граждане получат право на год подписывать контракт с ВСУ. При этом для возрастных военнослужащих будет действовать испытательный срок в течение двух месяцев, за время которого они смогут расторгнуть контракт.

До этого украинские парламентарии приняли в первом чтении законопроект, предполагающий создание в стране должности военного омбудсмена. В его обязанности будет входить рассмотрение жалоб, проведение проверок и участие в процессе устранения каких-либо нарушений. Всего «за» реализацию инициативы проголосовали 287 депутатов.

Ранее в Верховной раде призвали усилить мобилизацию из-за больших потерь на фронте.