На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Верховная Рада расширила возрастной порог для контрактной службы в ВСУ

Верховная Рада разрешила служить в ВСУ по контракту мужчинам старше 60 лет
true
true
true
close
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Верховная Рада приняла закон, позволяющий мужчинам старше 60 лет проходить службу по контракту в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила депутат парламента страны Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

По ее словам, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 306 парламентариев. Документ позволяет гражданам, достигшим предельного возраста для военной службы, продолжить ее по контракту в зависимости от состояния здоровья. В течение трех месяцев после вступления закона в силу украинское правительство должно разработать и утвердить необходимые подзаконные акты, отметила Геращенко.

При этом она выразила обеспокоенность тем, что в тексте документа «нечетко прописан» механизм согласования кандидатур, что, по ее мнению, может открыть путь к возможным злоупотреблениям.

4 июня депутаты Рады приняли в первом чтении законопроект о возможности добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет. Если документ вступит в силу, такие граждане получат право на год подписывать контракт с ВСУ. При этом для возрастных военнослужащих будет действовать испытательный срок в течение двух месяцев, за время которого они смогут расторгнуть контракт.

До этого украинские парламентарии приняли в первом чтении законопроект, предполагающий создание в стране должности военного омбудсмена. В его обязанности будет входить рассмотрение жалоб, проведение проверок и участие в процессе устранения каких-либо нарушений. Всего «за» реализацию инициативы проголосовали 287 депутатов.

Ранее в Верховной раде призвали усилить мобилизацию из-за больших потерь на фронте.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами