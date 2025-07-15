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В Раде раскрыли причину высокого уровня дезертирства в ВСУ

Депутат Рады Мазурашу назвал причиной дезертирства в ВСУ подход к мобилизации
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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Причиной высокого уровня дезертирства в Вооруженных силах Украины (ВСУ) является подход военного руководства страны к мобилизации, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Новости.LIVE».

Он подчеркнул, что если бы в вопросе мобилизации вели бы себя мудрее, то показатели были бы такими, что «мы даже не обращали бы на них внимания».

По мнению Мазурашу, единственным эффективным способом набора в украинскую армию является качественный рекрутинг новобранцев. Тех, кто не заинтересован в мобилизации или не подлежит воинской службе, следует обеспечить работой на военный потенциал страны, добавил депутат.

15 июля Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 5 ноября.

4 июня депутаты Рады приняли в первом чтении законопроект о возможности добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет. Если документ вступит в силу, такие граждане получат право на год подписывать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). При этом для возрастных военнослужащих будет действовать испытательный срок в течение двух месяцев, за время которого они смогут расторгнуть контракт.

Ранее в Верховной раде призвали усилить мобилизацию из-за больших потерь на фронте.

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