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В России раскрыли детали обмена телами военных с Украиной

РИА Новости: Россия передаст Украине 3000 тел солдат ВСУ
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Telegram-канал «Владимир Мединский»

Россия передаст Киеву 3000 тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), не выживших в ходе боевых действий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что обмен телами, состоявшийся между российской и украинской сторонами 17 июля в рамках стамбульских договоренностей, — это начало процесса по передаче 3000 тел Киеву.

17 июля помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в продолжение стамбульских договоренностей РФ передала Украине еще 1000 тел украинских военнослужащих. По его словам, в ответ российская сторона получила 19 тел бойцов ВС РФ.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. За это время стороны обменялись меморандумами с условиями о прекращении огня, а также договорились об обмене пленными и передаче друг друг тел бойцов по принципу «6000 на 6000».

16 июня Мединский сообщил, что РФ суммарно передала Украине 6060 тел офицеров и солдат ВСУ. Он добавил, что обмен пленными и телами бойцов между Россией и Украиной продолжается.

Ранее было опубликовано видео передачи тел погибших украинских военных.

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