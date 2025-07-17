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Украина бросила на убой штурмовую группу в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ понесли большие потери у Мелового в Харьковской области
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Violeta Santos Moura/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский фактически бросил на убой штурмовую группу у населенного пункта Меловое в Харьковской области, в результате украинские войска понесли большие потери. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

«Сырский приказал любой ценой выбить северян (группировка войск «Север». — прим. ред.) из небольшого села Меловое. Командование ВСУ бросило на убой штурмовую группу из состава спешно переброшенной 22-й отдельной мотострелковой бригады», — сказал представитель силовых структур.

По словам собеседника агентства, разведка вскрыла выдвижение украинских военнослужащих, после чего их движение заблокировали, и им предложили сдаться в плен. Солдаты ВСУ в итоге пошли в атаку и понесли большие потери.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВСУ несут очень серьезные потери в Часовом Яре. По его словам, в городе продолжаются бои, при этом самые ожесточенные столкновения происходят на южном фланге.

Ранее американские журналисты рассказали о попадании ВСУ в огненный мешок под Константиновкой в ДНР.

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