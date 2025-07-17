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Собянин заявил о ликвидации на подлете к Москве третьего БПЛА

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву
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Станислав Красильников/РИА Новости

Мэр Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале о ликвидации еще одного дрона противника, летевшего на столицу.

Градоначальник отметил, что дрон сбили средства ПВО (противовоздушной обороны). Специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков беспилотника.

Об уничтожении двух первых БПЛА чиновник написал примерно за 20 минут до этого.

Накануне за полчаса с 23:00 до 23:30 два региона России были атакованы восьмью украинскими БПЛА самолетного типа. Семь из них были ликвидированы в небе над Брянской областью, еще один — над Орловской. После этого дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над Воронежем несколько беспилотников, еще один дрон был сбит в Смоленской области.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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