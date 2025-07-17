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На подлете к Москве сбили два беспилотника

Собянин: два вражеских беспилотника уничтожено на подлете к Москве
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MOD Russia/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации двух БПЛА противника, летевших к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Накануне за полчаса с 23:00 до 23:30 два региона России были атакованы восьмью украинскими БПЛА самолетного типа. Семь из них были ликвидированы в небе над Брянской областью, еще один — над Орловской. После этого дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над Воронежем несколько беспилотников, еще один дрон был сбит в Смоленской области.

В результате падения его обломков пострадал один человек и был незначительно поврежден гражданский объект. Кроме того, БПЛА Вооруженных сил Украины атаковал частный дом в селе Прицепиловка Белгородской области.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как под угрозой БПЛА поехать в Крым и Сочи и не пожалеть.

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