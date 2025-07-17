В Смоленской области сбили беспилотник

В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

В результате падения обломков сбитого дрона пострадал один человек и был незначительно поврежден гражданский объект.

Губернатор отметил, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают представители экстренных и оперативных служб.

Анохин призвал жителей области сохранять спокойствие и следовать правилам безопасности, в частности, не подходить к окнам и избегать открытых пространств.

17 июля стало известно, что беспилотник атаковал частный дом в Белгородской области, пострадал мирный житель.

В этот же день сообщалось, что над Воронежем сбили несколько беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус.