За полчаса восемь дронов атаковали регионы России

За полчаса два региона России были атакованы восьмью украинскими БПЛА. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, беспилотники самолетного типа были ликвидированы средствами ПВО (противовоздушной обороны) в период с 23:00 до 23:30. Семь из них атаковали Брянскую область, а еще один — Орловскую.

До этого с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 29 беспилотников над Белгородской областью, девять дронов — над Брянской областью и еще два БПЛА — над территорией Липецкой области. При этом в Белгородской области дроны ударили по Белгороду. Шесть человек были ранены. Еще один местный житель получил несовместимые с жизнью травмы. В результате налета также были повреждены шесть домов. На места падения обломков дронов прибыли оперативные службы.

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