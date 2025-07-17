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Над Воронежем сбили несколько беспилотных летательных аппаратов

Гусев: над Воронежем обнаружено и уничтожено несколько дронов
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над Воронежем несколько беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что по предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.

Губернатор подчеркнул, что в Воронежской области сохраняется режим опасности атаки дронов.

Гусев напомнил жителям города, что при звуках работы систем противовоздушной обороны или пролета беспилотного летательного аппарата следует сразу же перейти в комнату без окон.

Губернатор призвал граждан не размещать в интернете указания на местность, где активно работают зенитные комплексы.

15 июля глава Воронежа Сергей Петрин рассказал о повреждениях в городе после атаки дронов ВСУ.

В тот же день сообщалось, что для устранения последствий атаки беспилотников на Воронеж создан оперативный штаб в правительстве Воронежской области, было принято решение о введении режима ЧС на территории города.

Ранее детский сад в Воронеже получил повреждения после атаки дронов ВСУ.

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