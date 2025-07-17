Беспилотник атаковал частный дом в Белгородской области

Гладков: мирный житель пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины атаковал частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, во время атаки пострадал мирный житель. Мужчину с ожогами рук и ног доставляют в областную клиническую больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.

Гладков добавил, что в результате детонации произошло возгорание домовладения. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией огня, подчеркнул губернатор.

До этого в минобороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за три часа 40 украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя регионами России.

До этого в Минобороны рассказали, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в зоне проведения спецоперации и над Россией 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

По данным оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 69 771 украинский беспилотник.

Ранее сообщалось, что за стрельбу по беспилотникам можно попасть в тюрьму.