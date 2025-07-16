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Стало известно о массированном ударе ВС РФ по Сумской области

«Иди и смотри»: ВС РФ нанесли массированный удар по Сумской области
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Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Сумской области. Об этом сообщает Telgram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Очень сильный прилет в Шостке», — сказал собеседник канала.

Он предположил, что российские военные использовали баллистическую ракету. По каким объектам был нанесен удар — не уточняется.

Сегодня стало известно, что Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области с помощью 500-килограммовой фугасной авиационной бомбы.

Накануне в силовых структурах РФ сообщили, что командование украинской армии перебросило в Сумскую область новое спецподразделение главного управления разведки министерства обороны Украины Ринос груп» (Rhinos Group), имеющее на вооружении наземные роботизированные комплексы.

13 июля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС России прорвались в Мирополье в Сумской области, наступая на Сумы. Кроме того, российские военные взяли большую часть Александрии. Активные бои продолжаются в районе Юнаковки и Кондратовки.

Ранее стало известно о больших потерях одной из бригад ВСУ в Сумской области.

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