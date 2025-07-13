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Военкоры сообщили о прорыве ВС РФ на сумском направлении

«РВ»: ВС России прорвалась в Мирополье, наступая на Сумы
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России прорвалась в Мирополье, наступая на Сумы. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«На сумском направлении российские войска взяли на себя часть Александрии и штурмовали северный центр Мирополья, где заняли ряды», — говорится в сообщении.

Источник также сообщил, что в районе Юнаковки и Кондратовки продолжаются активные бои. Информации о потерях противника источник не привел.

Сумское направление является одним из самых сложных для украинской армии.

Недавно сообщалось, что весь штаб батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировал в одном из подразделений на Сумском направлении.

В начале июня украинский журналист Владимир Бойко сообщил, что более 213 тысяч случаев дезертирства из украинской армии зарегистрировано с февраля 2022 года. По его словам, за первые пять месяцев этого года зарегистрировано 90 590 уголовных производств по статьям 407 и 408 УК Украины, которые касаются самовольного оставления части.

Ранее в Минобороны сообщили в заградотрядах в ВСУ.

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