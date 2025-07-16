Российские военные ударили авиабомбой по опорному пункту ВСУ в Сумской области

Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области с помощью 500-килограммовой фугасной авиационной бомбы (ФАБ-500). Об этом сообщили в 83-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой ордена Суворова бригаде ВДВ.

Сегодня советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска ударом ФАБа уничтожили в селе Январском на границе Днепропетровской области и Донецкой народной республики (ДНР) часть переброшенного недавно резерва ВСУ. По его словам, Вооруженные силы РФ не позволили украинскому подразделению «окопаться и вообще хоть что-то сделать». Большинство бойцов ВСУ были уничтожены ударом бомбы, отметил Кимаковский.

Также советник главы ДНР сообщил, что в Днепропетровской области ВС РФ с помощью ФАБа уничтожили мост, по которому украинские военные отступали с Южно-Донецкого направления. Он добавил, что вместе с переправой получилось уничтожить еще и группу военных ВСУ, которые пытались покинуть населенный пункт.

Ранее военкоры заявили, что российские войска впервые применили авиабомбы с ускорителями.