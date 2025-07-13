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Стало известно о больших потерях одной из бригад ВСУ в Сумской области

ТАСС: 156-я бригада ВСУ несет большие потери в Юнаковке Сумской области
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

В Юнаковке Сумской области 156-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) несет большие потери. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, родственники бойцов ВСУ пытаются привлечь внимание журналистов и военкоров к ситуации в населенном пункте.

«Родные и близкие украинских военнослужащих строчат панические комментарии о массовых потерях 156-й омбр в Юнаковке», — сказал источник.

13 июля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России прорвались в Мирополье в Сумской области, наступая на Сумы. Кроме того, российские военные взяли большую часть Александрии. Активные бои продолжаются в районе Юнаковки и Кондратовки.

12 июля военный эксперт Андрей Марочко заявил о переходе Юнаковки в «серую зону».

10 июля сообщалось, что весь штаб батальона ВСУ дезертировал в одном из подразделений на Сумском направлении. Отмечалось, что 150-е бригады показали свою полную небоеспособность в Сумской области.

Ранее сообщалось, что Юнаковка превратилась в кладбище для сотен украинских солдат.

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