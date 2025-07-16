Стало известно, когда страны НАТО могут обсудить передачу систем Patriot Украине

Встреча под председательством НАТО с участием стран, готовых передать Украине системы Patriot, может пройти 23 июля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, встречу возглавит командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал Украине поставки нового оружия и техники, в том числе ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

До этого в Politico писали, что слова Трампа о новом плане поставок американского оружия Украине сильно смутили союзников США. Они пока не понимают, на какой стадии находится планирование этих стремлений, и как именно они будут участвовать в реализации плана Трампа.

Ранее Трамп предложил канцлеру Германии купить у США больше Patriot для Украины.