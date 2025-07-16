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ВС РФ сбросили на украинских военнослужащих фугасную бомбу

Кимаковский: ударом ФАБ на границе ДНР уничтожена часть резерва ВСУ
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РИА Новости

Российские войска ударом фугасной авиационной бомбы (ФАБ) уничтожили в селе Январском на границе Днепропетровской области и Донецкой народной республики часть переброшенного недавно резерва Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в интервью ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, российские военнослужащие не позволили украинскому подразделению «окопаться и вообще хоть что-то сделать». Большинство военнослужащих ВСУ были уничтожены ударом бомбы, рассказал Кимаковский.

Он добавил, что переброшенные резервы были из числа тыловых подразделений.

Накануне ТАСС сообщал, что группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. Речь шла о бойцах 144-й механизированной бригады ВСУ.

Также сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Восток» заняли населенный пункт Воскресенка в Донецкой народной республике.

Ранее журналисты узнали, что Служба безопасности Украины «прессует» семьи сдавшихся в плен солдат.

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