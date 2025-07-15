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Российские военные заняли Воскресенку в ДНР и нанесли удары по объектам ВСУ

Минобороны: ВС России взяли под контроль Воскресенку в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Восток» заняли населенный пункт Воскресенка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, во время операции были нанесены удары по личному составу и технике украинских сил, включая механизированную бригаду, морскую пехоту и подразделения территориальной обороны. Атаки проводились в районах населенных пунктов Новогеоргиевка (Днепропетровская область), Темировка и Полтавка (Запорожская область).

Украинская армия, как уточнили в Минобороны, потеряла до 185 человек, 10 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Накануне Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Маяк в Донецкой народной республике. Удары также были нанесены по подразделениям Вооруженных сил Украины в районах Красноармейска, Удачного, Новопавловки, Родинского, Владимировки, Муравки, Петровского, Степановки и Димитрова в ДНР, а также Новоподгородного и Филии в Днепропетровской области.

Ранее российская армия взяла под контроль обе трассы снабжения ВСУ в Красноармейске.

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