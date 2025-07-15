ТАСС: на границе ДНР и Днепропетровской области в плен сдалась группа солдат ВСУ

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС.

Сдались в плен военнослужащие 144-й механизированной бригады ВСУ, их сослуживцы не выжили.

По их словам, от эвакуации своих военнослужащих Киев отказался.

В настоящее время украинские бойцы в безопасности, им оказывают всю необходимую помощь.

До этого российский штурмовик с позывным «Луна» сообщал, что украинские военнослужащие в последнее время стараются как можно раньше сдаться в плен российским солдатам, чтобы избежать вступления в бой. По его словам, ВСУ терпят поражение на поле боя.

2 июля в российских силовых структурах заявили, что военнослужащие ВСУ на Сумском направлении добровольно выходят на связь с бойцами ВС РФ и изъявляют желание сдаться в плен.

Ранее журналисты узнали, что Служба безопасности Украины «прессует» семьи сдавшихся в плен солдат.