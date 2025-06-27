СБУ «прессует» семьи военных ВСУ, которые сдались в плен

Служба безопасности Украины (СБУ) может начать «прессовать» семьи военных ВСУ, которые решили сдаться в плен ВС РФ. Об этом заявил военнопленный ВСУ Михаил Проць, передает ТАСС.

«Мне рассказывали, что если в плен попал, то могут начать семью прессовать. Мне об этом рассказывали те пленные украинцы, которые со мной сидели», — отметил он.

При этом, как сообщил пленный, украинское командование никак не уведомило его родных в Одессе о том, что он сдался в плен российской армии.

До этого сообщалось, что российские силовики еженедельно выводят с территории Украины одного-двух военных ВСУ, которые решили сложить оружие.

За июнь российская сторона получила несколько тысяч обращений по данным вопросам.

19 июня командир штурмового взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Росомаха» сообщил, что в зоне специальной военной операции российскому военнослужащему удалось убедить двух украинских бойцов сдаться без применения оружия. Один из пленных рассказал, что после уничтожения их батальона они остались вдвоем и решили сохранить жизнь ради возвращения к семьям.

Ранее украинский военнопленный призвал ВСУ сложить оружие и сдаться.