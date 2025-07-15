Гладков подтвердил атаку дрона ВСУ на социальный объект в Шебекино

Гладков: при атаке БПЛА ВСУ на социальный объект в Шебекино пострадала женщина

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал социальный объект в Шебекино Белгородской области. В результате пострадала сотрудница, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«Предварительно, женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Сейчас она проходит обследование», — написал он.

Гладков уточнил, что в здании повреждены остекление и фасад. На месте работают оперативные службы.

До этого белгородские СМИ сообщили, что на территории Шебекинской ЦРБ взорвался украинский дрон, пострадал сотрудник учреждения.

За минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 беспилотников уничтожили в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Утром 12 июля на «Белгород-Арену» упал беспилотник, после чего там начался пожар — загорелась кровля. Губернатор региона Вячеслав Гладков показал момент удара дрона украинской армии по спорткомплексу и отметил, что решение властей из-за участившихся атак ВСУ отменить праздничные мероприятия 12 июля, в День Прохоровского поля, было верным.

Ранее стало известно о пострадавшем во время атаки ВСУ на деревню в Курской области.