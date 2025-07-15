На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков подтвердил атаку дрона ВСУ на социальный объект в Шебекино

Гладков: при атаке БПЛА ВСУ на социальный объект в Шебекино пострадала женщина
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал социальный объект в Шебекино Белгородской области. В результате пострадала сотрудница, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«Предварительно, женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Сейчас она проходит обследование», — написал он.

Гладков уточнил, что в здании повреждены остекление и фасад. На месте работают оперативные службы.

До этого белгородские СМИ сообщили, что на территории Шебекинской ЦРБ взорвался украинский дрон, пострадал сотрудник учреждения.

За минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 беспилотников уничтожили в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Утром 12 июля на «Белгород-Арену» упал беспилотник, после чего там начался пожар — загорелась кровля. Губернатор региона Вячеслав Гладков показал момент удара дрона украинской армии по спорткомплексу и отметил, что решение властей из-за участившихся атак ВСУ отменить праздничные мероприятия 12 июля, в День Прохоровского поля, было верным.

Ранее стало известно о пострадавшем во время атаки ВСУ на деревню в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами