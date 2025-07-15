За ночь над Россией уничтожили более 50 украинских беспилотников

В ночь на 15 июля средства противовоздушной обороны уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, атака была зафиксирована в период с 20:00 до 7:00 по московскому времени.

Большинство дронов (32) сбили над Белгородской областью. Еще 12 аппаратов были перехвачены в небе над Воронежской областью, шесть — над акваторией Черного моря. Три БПЛА зафиксировали и уничтожили в Липецкой области и по одному — в Ростовской и Курской.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя, в том числе двухлетний мальчик, пострадали в Шебекинском округе в результате атаки беспилотников. По его словам, ребенка доставили в областную клиническую больницу с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадиной височно-теменной области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что число ударов по России «будет увеличиваться».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники.