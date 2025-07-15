Стало известно о пострадавшем во время атаки ВСУ на деревню в Курской области

В деревне Гирьи Беловского района Курской области 44-летний мужчина получил осколочные ранения живота в результате удара беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Пострадавшего госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую помощь.

Хинштейн отметил, что украинская сторона продолжает целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре, подвергая опасности жизни мирных жителей. Он также призвал граждан временно воздержаться от поездок в приграничные районы, подчеркнув, что ситуация там остаётся опасной.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 15 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 — в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

После ночных атаки Telegram-канал SHOT опубликовал кадры попадания украинского БПЛА в жилой дом в Воронеже. На кадрах видно, как беспилотник на огромной скорости врезается в многоэтажку, после чего последовал мощный взрыв.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники.