СМИ сообщают, что на территории Шебекинской ЦРБ взорвался дрон

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Шебекинскую центральную районную больницу в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Шепот Шебекино».

«Дрон ударил по территории Шебекинской ЦРБ», — сказано в сообщении.

Позже канал сообщил, что в результате атаки ранен сотрудник больницы.

На момент публикации официальных комментариев об ударе нет.

За минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 беспилотников уничтожили в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно о пострадавшем во время атаки ВСУ на деревню в Курской области.