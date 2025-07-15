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Лавров заявил, что Иран не просил помощи в восстановлении после ударов Израиля и США

Лавров: Иран не обращался к России с просьбой восстановить объекты
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Shutterstock/FOTODOM

Иран не обращался к странам ШОС с запросом о помощи в восстановлении инфраструктуры после ударов США и Израиля. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Иранская сторона с такими просьбами не обращалась», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что партнерство России и Ирана нерушимо, и в сложившейся ситуации Тегеран действует в рамках права на самооборону.

В конце июня президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи заявил, что неспровоцированная агрессия США в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Ранее в Иране рассказали, что стало с обогащенным ураном после ударов США.

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