В здании суда в Белгороде БПЛА сдетонировал на уровне пятого этажа

В Белгороде в здании суда, дважды атакованного украинскими беспилотниками, дрон сдетонировал на уровне пятого этажа. По предварительным данным, пострадавших нет, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Еще один беспилотный летательный аппарат сдетонировал на уровне пятого этажа. Также в результате взрыва посечены осколками два транспортных средства», — сказано в сообщении.

Информация о последствиях уточняется, отметил Гладков.

До этого сообщалось, что украинский дрон снова ударил по зданию суда в столице региона. На кадрах, опубликованных СМИ, виден столб дыма на месте удара.

15 июля очевидцы сообщили о попадании беспилотника по зданию Дома правосудия в Белгороде, в результате чего пострадала женщина. Инцидент произошел на улице Сумской. По предварительным данным, пострадала женщина.

За минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 беспилотников уничтожили в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Утром 12 июля на «Белгород-Арену» упал беспилотник, после чего там начался пожар — загорелась кровля. Губернатор региона Вячеслав Гладков показал момент удара дрона украинской армии по спорткомплексу и отметил, что решение властей из-за участившихся атак ВСУ отменить праздничные мероприятия 12 июля, в День Прохоровского поля, было верным.

Ранее в Белгороде изменили алгоритм оповещения об атаках БПЛА.