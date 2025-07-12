На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде изменят алгоритм оповещения об атаках БПЛА

Гладков: изменен алгоритм оповещения в Белгороде в связи с атаками БПЛА
true
true
true
close
bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

В Белгороде изменили оповещения в Белгороде в связи с атаками БПЛА на город. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Теперь при угрозе атаки БПЛА на город на минуту будет включаться сирена. После этого последует голосовое оповещение «Опасность атаки БПЛА».

«Когда угроза будет снята, это также сообщат по громкоговорителям. Действует с сегодняшнего вечера, а также будет включаться в ночное время», — пояснил Гладков.

Он попросил горожан не игнорировать данные оповещения и своевременно прятаться в укрытиях. Регион регулярно подвергается вражеским атакам.

Утром 12 июля на «Белгород-Арену» упал беспилотник, после чего там начался пожар. Там тоже загорелась кровля. Гладков показал момент удара дрона украинской армии по спорткомплексу и отметил, что решение властей из-за участившихся атак ВСУ отменить праздничные мероприятия 12 июля, в День Прохоровского поля , было верным.

Ранее Гладков рассказал, как едва не попал под минометный обстрел ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами