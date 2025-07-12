В Белгороде изменят алгоритм оповещения об атаках БПЛА

Гладков: изменен алгоритм оповещения в Белгороде в связи с атаками БПЛА

В Белгороде изменили оповещения в Белгороде в связи с атаками БПЛА на город. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Теперь при угрозе атаки БПЛА на город на минуту будет включаться сирена. После этого последует голосовое оповещение «Опасность атаки БПЛА».

«Когда угроза будет снята, это также сообщат по громкоговорителям. Действует с сегодняшнего вечера, а также будет включаться в ночное время», — пояснил Гладков.

Он попросил горожан не игнорировать данные оповещения и своевременно прятаться в укрытиях. Регион регулярно подвергается вражеским атакам.

Утром 12 июля на «Белгород-Арену» упал беспилотник, после чего там начался пожар. Там тоже загорелась кровля. Гладков показал момент удара дрона украинской армии по спорткомплексу и отметил, что решение властей из-за участившихся атак ВСУ отменить праздничные мероприятия 12 июля, в День Прохоровского поля , было верным.

Ранее Гладков рассказал, как едва не попал под минометный обстрел ВСУ.