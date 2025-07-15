Стало известно о пострадавшей во время атаки дрона на Дом правосудия в Белгороде

«Белгород №1»: после атаки дрона на Дом правосудия на Сумской пострадала женщина

Очевидцы сообщили о попадании беспилотника по зданию Дома правосудия в Белгороде, в результате чего пострадала женщина. Об этом написал Telegram-канал «Белгород №1».

Инцидент произошел на улице Сумской. По предварительным данным, пострадала женщина. Также есть предположения о возможной повторной атаке.

Официальные органы пока не подтвердили эту новость. Экстренные службы не дали уточнений.

За минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 беспилотников уничтожили в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Утром 12 июля на «Белгород-Арену» упал беспилотник, после чего там начался пожар — загорелась кровля. Губернатор региона Вячеслав Гладков показал момент удара дрона украинской армии по спорткомплексу и отметил, что решение властей из-за участившихся атак ВСУ отменить праздничные мероприятия 12 июля, в День Прохоровского поля, было верным.

Ранее в Белгороде изменили алгоритм оповещения об атаках БПЛА.