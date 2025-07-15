Рогов: взятие Малиновки приведет к панике и тревоге в рядах ВСУ

Взятие российской армией села Малиновка приведет к панике в рядах ВСУ, поскольку освобождение населенного пункта означает продвижение ВС РФ к Гуляйполю. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Гуляйполе является одним из ключевых опорных пунктов оборонительной линии оккупантов в Запорожской области, поэтому освобождение Малиновки добавит паники и чувства тревоги боевикам ВСУ. Наши войска начинают постепенно брать в обхват Гуляйполе», — объяснил Рогов.

О взятии под контроль села Малиновка в Запорожской области 14 июля сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что населенный пункт удалось занять благодаря активным и решительным действиям бойцов группировки войск «Восток».

Министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что бойцы, участвующие во взятии Малиновки, проявили героизм, самоотверженность и стойкость в тяжелых условиях, показав, что ВС РФ способны на решительные и эффективные действия.

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