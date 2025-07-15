На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов объяснил, к чему приведет взятие ВС РФ Малиновки

Рогов: взятие Малиновки приведет к панике и тревоге в рядах ВСУ
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Взятие российской армией села Малиновка приведет к панике в рядах ВСУ, поскольку освобождение населенного пункта означает продвижение ВС РФ к Гуляйполю. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Гуляйполе является одним из ключевых опорных пунктов оборонительной линии оккупантов в Запорожской области, поэтому освобождение Малиновки добавит паники и чувства тревоги боевикам ВСУ. Наши войска начинают постепенно брать в обхват Гуляйполе», — объяснил Рогов.

О взятии под контроль села Малиновка в Запорожской области 14 июля сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что населенный пункт удалось занять благодаря активным и решительным действиям бойцов группировки войск «Восток».

Министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что бойцы, участвующие во взятии Малиновки, проявили героизм, самоотверженность и стойкость в тяжелых условиях, показав, что ВС РФ способны на решительные и эффективные действия.

Ранее в РФ осудили наемника из Великобритании, воевавшего на стороне ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами