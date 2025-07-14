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Белоусов выступил с важным заявлением после взятия Малиновки

Белоусов поздравил бойцов ВС РФ, проявивших героизм при освобождении Малиновки
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военных, которые участвовали в освобождении Малиновки в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Андрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 38-й отдельной гвардейской, Витебской, ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова II-й степени мотострелковой бригады», — говорится в сообщении ведомства.

Белоусов отметил, что бойцы, участвующие во взятии Малиновки, проявили героизм, самоотверженность и стойкость в тяжелых условиях, показав, что ВС РФ способны на решительные и эффективные действия.

Министр подчеркнул, что российские военные уверенно продвигаются вперед, «шаг за шагом приближая день полного освобождения Запорожской области».

14 июля Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Малиновка в Запорожской области. В ведомстве отметили, что населенный пункт удалось занять благодаря активным и решительным действиям бойцов группировки войск «Восток».

Позже МО показало кадры боев за населенный пункт. На записи можно увидеть, как бойцы ВС РФ поражают цели противника в селе. После ударов по ним раздаются взрывы.

Ранее сообщалось, что в Запорожье могут объявить принудительную эвакуацию населения.

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