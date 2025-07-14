Бойцы группировки войск «Восток» взяли под контроль село Малиновка в Запорожской области. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны России.

По данным ведомства, населенный пункт удалось занять благодаря активным и решительным действиям российских военных.

Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Темировка и Полтавка в Запорожской области, а также Новополь и Толстой в Донецкой народной республике (ДНР).

13 июля украинский беспилотник попытался атаковать Мелитополь, который с марта 2023 года является временным административным центром Запорожской области. Вражеский дрон был успешно сбит российскими военными. Пострадавших и разрушений в ходе этой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет.

Запорожская область вошла в состав России по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. На данный момент под контролем РФ находится более 70% территории региона, в то время как оставшаяся часть, включая областной центр — город Запорожье, удерживается украинскими войсками.

Ранее сообщалось, что в Запорожье могут объявить принудительную эвакуацию населения.