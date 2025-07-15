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В РФ заочно осудили наемника из Великобритании, воевавшего на стороне ВСУ

СКР: британский наемник Уилсон, воевавший за ВСУ, заочно получил 14 лет тюрьмы
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СК РФ

Британский наемник Эннис Адам Уилсон, воевавший на стороне ВСУ, был осужден на 14 лет тюрьмы заочно. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, Уилсон был признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ «Наемничество». Следствие установило, что с 2022 года британский наемник в составе вооруженных формирований Украины участвовал в боевых действиях против силовиков из Донецкой Народной Республики и российских военнослужащих.

«Уилсон прошел обучение и получил знания, практические умения и навыки по физической и психологической подготовке, изучил правила обращения с оружием, взрывными устройствами. Его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением военного назначения», — говорится в сообщении.

Суд назначил ему наказание заочно в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Уилсона объявили в международный розыск.

До этого разведчик ВС РФ с позывным «Хаски» рассказал, что военные группировки российских войск «Восток» в боях за село Карла Маркса в Донецкой народной республике (ДНР) взяли в плен иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно о падении обороны украинской армии на западе ДНР.

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