Названы российские средства защиты от «Томагавков»

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) способны противостоять американским ракетам «Томагавк». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на полковника в отставке Анатолия Матвийчука.

По его словам, ракеты «Томагавк» в среднем достигают 2500-3000 км от места пуска до места цели.

«У нас есть современные средства противовоздушной обороны (ПВО) — С-400, С-500 и различного рода назначения (зенитные ракетные комплексы, — «Газета.Ru») «Тор», «Куб», — заявил он.

По его словам, они «спокойно справляются с крылатыми ракетами».

До этого главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов заявил, что американские крылатые ракеты большой дальности «Томагавк», размещенные на иностранных кораблях потенциального противника, угрожают безопасности РФ. Также главком обратил внимание на мощные группировки иностранных военно-морских сил в различных регионах.

Ранее Шойгу заявил, что в 2024 году в России продолжат оснащать Вооруженные силы оружием с искусственным интеллектом.