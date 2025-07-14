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Силовики РФ назвали сообщения о побеге российских бойцов из плена возможной работой ЦИПСО

ТАСС: сообщения о побеге россиян из плена могут быть дезинформацией ЦИПСО
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Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

Сведения СМИ Украины о якобы происшедшем побеге российских военнослужащих из плена, скорее всего, являются операцией украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах Российской Федерации.

О предполагаемом побеге военнопленных стало известно 14 июля. Согласно данным СМИ, четверо бойцов частной военной компании «Вагнер» бежали из-под конвоя в Краматорске. Российский военный корреспондент Юрий Котенок призвал молиться за бежавших вагнеровцев. По его словам, украинское командование призывает не брать бойцов ЧВК живыми, а ликвидировать их на месте.

В начале июля сообщалось, что Россия за предыдущий месяц передала Украине 600 тяжелораненых и больных украинских военных. 23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская и украинская стороны продолжают обмениваться пленными в рамках договоренностей, выдвинутых на стамбульских переговорах.

Ранее Надежда Савченко опровергла слухи о пленении.

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