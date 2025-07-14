Военкор призвал молиться за сбежавших из украинского плена вагнеровцев

Российский военный корреспондент Юрий Котенок призвал молиться за сбежавших из украинского плена бойцов частной военной компании «Вагнер». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
О предполагаемом побеге военнопленных стало известно ранее 14 июля. Согласно данным СМИ, четверо вагнеровцев сбежали из-под конвоя в Краматорске.
По словам Котенка, украинское командование призывает не брать бойцов ЧВК живыми, а ликвидировать их на месте.
«Молимся за русских воинов!» — написал военкор.
В начале июля сообщалось, что Россия за предыдущий месяц передала Украине 600 тяжелораненых и больных украинских военных. 23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская и украинская стороны продолжают обмениваться пленными в рамках договоренностей, выдвинутых на стамбульских переговорах.
Ранее в Финляндии заявили о задержании бывшего «вагнеровца».