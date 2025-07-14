Военкор призвал молиться за сбежавших из украинского плена вагнеровцев

Котенок призвал молиться за сбежавших из украинского плена бойцов «Вагнера»

Российский военный корреспондент Юрий Котенок призвал молиться за сбежавших из украинского плена бойцов частной военной компании «Вагнер». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

О предполагаемом побеге военнопленных стало известно ранее 14 июля. Согласно данным СМИ, четверо вагнеровцев сбежали из-под конвоя в Краматорске.

По словам Котенка, украинское командование призывает не брать бойцов ЧВК живыми, а ликвидировать их на месте.

«Молимся за русских воинов!» — написал военкор.

В начале июля сообщалось, что Россия за предыдущий месяц передала Украине 600 тяжелораненых и больных украинских военных. 23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская и украинская стороны продолжают обмениваться пленными в рамках договоренностей, выдвинутых на стамбульских переговорах.

Ранее в Финляндии заявили о задержании бывшего «вагнеровца».