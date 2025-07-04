РФ за месяц передала Украине больше тяжелораненых и больных бойцов ВСУ, чем за прошлый год

Россия за последний месяц передала Украине 600 тяжелораненых и больных украинских военных. Это больше, чем за весь прошлый год, пишет Telegram-канал Mash.

По его данным, остался еще один обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле.

Отмечается, что российская сторона привозит на обмен партии в количестве от 100 до 200 больных и раненых бойцов Вооруженных сил Украины. Украинцев перевозят спецтранспортом под присмотром медиков.

«На их проверку уходит в три раза больше времени, чем на обычных пленных, поэтому эту категорию стараются выдавать быстро», — отмечается в сообщении.

После обмена те же самые машины скорой помощи забирают российских военных и развозят их по госпиталям.

Сегодня в Минобороны сообщили, что в Россию вернули военных, находившихся в украинском плену. Взамен Киеву была передана группа военнопленных ВСУ.

В ведомстве отметили, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После этого их привезут на родину, где они пройдут лечение и необходимую реабилитацию.

До этого стало известно, что украинская спецбригада «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) использует российских военнопленных для восстановительных работ в Купянске.

Ранее на Украине сообщили о попадании в плен экс-депутата Рады Савченко.