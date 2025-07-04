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Надежда Савченко опровергла слухи о пленении

Экс-нардеп Надежда Савченко опровергла слухи о своем попадании в плен
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РИА «Новости»

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко опровергла распространявшиеся в соцсетях сообщения о попадании в плен. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Не в плену я. Свободна и жива», — написала она.

О попадании Савченко в плен 3 июля заявил украинский журналист Всеволод Филимоненко. В беседе с экс-депутатом Рады Игорем Мосийчуком он сказал, что в ходе операции у села Синьковка 105-я бригада теробороны, где Савченко руководила штурмовой ротой, попала под обстрел российской артиллерии, связь с ней прервалась. Мосийчук в ответ на это заявил, что необходимо ожидать подтверждения этой информации.

В России Савченко осудили за передачу ВСУ координат местонахождения журналистов, которые подверглись обстрелу. Женщина попала в российскую тюрьму, но в ходе обмена пленными между Москвой и Киевом вернулась на родину. Согласно Женевской конвенции, она не должна была принимать далее участие в боевых действиях.

В 2015 году ей присвоили звание Героя Украины.

Ранее солдат ВСУ заявил, что сдался в плен из-за своего русского происхождения.

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