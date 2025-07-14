Появились кадры боев за Малиновку, взятую под контроль ВС РФ

Минобороны России показало кадры боев за Малиновку в Запорожской области

Минобороны РФ показало кадры боев за село Малиновка в Запорожской области, которое российские военные взяли под контроль. Ролик опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

На записи можно увидеть, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ поражают цели противника в населенном пункте. После ударов по ним раздаются взрывы.

О вытеснении противника из села Малиновка стало известно 14 июля. По данным Минобороны, населенный пункт удалось занять благодаря активным и решительным действиям бойцов группировки войск «Восток».

14 июля российское оборонное ведомство также сообщило о взятии под контроль населенного пункта Маяк в Донецкой народной республике (ДНР). В МО добавили, что бойцы группировки «Центр» продолжают продвигаться вглубь обороны противника.

13 июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС России подошли вплотную к населенному пункту Димитров в ДНР. По его словам, это стало возможным благодаря взятию под контроль села Николаевка в республике.

Ранее стало известно о падении обороны украинской армии на западе ДНР.