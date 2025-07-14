На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Маяк в ДНР

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Маяк в ДНР и нанесли удары по ВСУ
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Маяк в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, бойцы группировки «Центр» продолжают продвигаться вглубь обороны противника.

В Минобороны добавили, что удары также были нанесены по подразделениям Вооруженных сил Украины в районах Красноармейска, Удачного, Новопавловки, Родинского, Владимировки, Муравки, Петровского, Степановки и Димитрова в ДНР, а также Новоподгородного и Филии в Днепропетровской области.

Военные добавили, что противник потерял до 360 бойцов, бронемашину HMMWV американского производства, бронеавтомобиль «Казак» и четыре артиллерийских установки.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска подошли вплотную к населенному пункту Димитров в республике. Он уточнил, что российские войска подходят к населенному пункту с юго-восточной части. По его словам, сейчас на этом участке фронта идут ожесточенные бои.

Ранее глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о продвижении российской армии около Купянска и Волчанска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами