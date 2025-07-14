Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Маяк в ДНР и нанесли удары по ВСУ

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Маяк в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, бойцы группировки «Центр» продолжают продвигаться вглубь обороны противника.

В Минобороны добавили, что удары также были нанесены по подразделениям Вооруженных сил Украины в районах Красноармейска, Удачного, Новопавловки, Родинского, Владимировки, Муравки, Петровского, Степановки и Димитрова в ДНР, а также Новоподгородного и Филии в Днепропетровской области.

Военные добавили, что противник потерял до 360 бойцов, бронемашину HMMWV американского производства, бронеавтомобиль «Казак» и четыре артиллерийских установки.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска подошли вплотную к населенному пункту Димитров в республике. Он уточнил, что российские войска подходят к населенному пункту с юго-восточной части. По его словам, сейчас на этом участке фронта идут ожесточенные бои.

Ранее глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о продвижении российской армии около Купянска и Волчанска.