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Российские силы ПВО отразили ночную атаку 11 украинских беспилотников

Минобороны: ночью средства ПВО сбили 11 дронов над пятью регионами России
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Inna Varenytsia/Reuters

В ночь на 12 июля силы противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Атака продолжалась с 20:30 до 7:00 по московскому времени.

По информации ведомства, шесть дронов были уничтожены над Орловской областью, два — над Брянской, по одному — над Курской областью, в Крыму и над акваторией Черного моря. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Накануне сообщалось, что двое бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на село Чайки Белгородского района.

В тот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские войска сбрасывают мины с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что Украина применяет списанные британские дроны для атак на Россию.

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