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Бойцы «Орлана» получили ранения при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ атаковал село Чайки, пострадали двое бойцов «Орлана»
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Двое бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на село Чайки Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, один из пострадавших получил множественные осколочные ранения рук и ног. Медики доставили его в больницу №2 города Белгорода. Второй боец госпитализирован в Октябрьскую районную больницу с минно-взрывной травмой и многочисленными ранениями. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, беспилотники атаковали производственное предприятие в поселке Октябрьский и частный дом в селе Байцуры Борисовского района. В Шебекинском округе дроны атаковали грузовые автомобили, цистерну и склад.

До этого Гладков сообщил, что пять человек получили ранения в результате детонации после атаки FPV-дрона ВСУ в Белгородской области. По словам главы региона, женщина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья, а также четверо бойцов самообороны с баротравмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ.

Ранее Гладков рассказал, как спасался под минометным обстрелом ВСУ.

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