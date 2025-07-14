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РИА Новости: ВСУ используют списанные британские дроны для атак на территорию РФ

РИА Новости: Украина применяет списанные британские дроны для атак на Россию
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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские военные применяют для атак по территории России списанные британские беспилотные корабельные мишени. Об этом РИА Новости рассказал боец Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным «Адвокат».

Он отметил, что во время налета применяются не только беспилотники, несущие боевую часть, но и используемые в качестве ложных целей. Такие цели предназначаются для для перегрузки систем противовоздушной обороны. Но сейчас, подчеркнул «Адвокат», многие российские радиолокационные станции уже научились распознавать и отслеживать ложные цели.

13 июля сообщалось, что двое бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на село Чайки Белгородского района.

В тот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские войска сбрасывают мины с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ВСУ нанесли удар беспилотником по городу в ЛНР.

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