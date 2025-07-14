РИА Новости: ВСУ используют списанные британские дроны для атак на территорию РФ

Украинские военные применяют для атак по территории России списанные британские беспилотные корабельные мишени. Об этом РИА Новости рассказал боец Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным «Адвокат».

Он отметил, что во время налета применяются не только беспилотники, несущие боевую часть, но и используемые в качестве ложных целей. Такие цели предназначаются для для перегрузки систем противовоздушной обороны. Но сейчас, подчеркнул «Адвокат», многие российские радиолокационные станции уже научились распознавать и отслеживать ложные цели.

13 июля сообщалось, что двое бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на село Чайки Белгородского района.

В тот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские войска сбрасывают мины с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ВСУ нанесли удар беспилотником по городу в ЛНР.