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Рогов заявил, что ВСУ начали применять новый метод маскировки мин

Рогов: ВСУ начали применять новый метод маскировки мин «Лепесток» в зоне СВО
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РИА «Новости»

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять новый метод маскировки мин «Лепесток» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Враг начал применять новый вид маскировки лепестковых мин, которые дистанционно забрасывает, в том числе, в населенные пункты, предварительно заворачивая в ткань, полиэтиленовые пакеты и другие материалы, что со стороны выглядит как обычный мусор», — сказал глава комиссии.

Рогов добавил, что украинские войска сбрасывают мины с помощью беспилотников.

В апреле оператор беспилотной машины разминирования с позывным «Нептун» заявил, что украинские военные в Курской области специально приклеивали траву к противопехотным минам «Лепесток», чтобы усложнить их поиск для военных и мирных граждан. Боец выразил уверенность в том, что такая маскировка делается бойцами вручную.

Ранее на чердаке здания в Москве нашли целый ящик с минами-«лепестками».

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