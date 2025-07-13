На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ открыли себе путь к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью

Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из Новохатского в ДНР и открыли путь к Днепропетровщине
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные вытеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Новохатское в Донецкой народной республике (ДНР), открыв себе путь к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наши ребята после того, как выбили противника из села Грушевское, развили успех и заставили боевиков ВСУ бежать из расположенного севернее села Новохатское, открыв себе тем самым путь к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью», — сказал он.

По его словам, село находится рядом с населенными пунктами Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное, которые, по данным Минобороны РФ, уже перешли под контроль российских сил.

Сегодня Рогов сообщал, что российские военные вытеснили украинские подразделения из Грушевского.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сказал, что Вооруженные силы России почти на три километра вклинились в оборону противника в Днепропетровской области. По его словам, ВСУ в спешке предпринимают разные попытки укрепить свою оборону, минируя территорию, чтобы сдержать продвижение российских войск.

Ранее жители Днепропетровской области начали спешно распродавать жилье на фоне продвижения ВС РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами