Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из Новохатского в ДНР и открыли путь к Днепропетровщине

Российские военные вытеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Новохатское в Донецкой народной республике (ДНР), открыв себе путь к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наши ребята после того, как выбили противника из села Грушевское, развили успех и заставили боевиков ВСУ бежать из расположенного севернее села Новохатское, открыв себе тем самым путь к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью», — сказал он.

По его словам, село находится рядом с населенными пунктами Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное, которые, по данным Минобороны РФ, уже перешли под контроль российских сил.

Сегодня Рогов сообщал, что российские военные вытеснили украинские подразделения из Грушевского.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сказал, что Вооруженные силы России почти на три километра вклинились в оборону противника в Днепропетровской области. По его словам, ВСУ в спешке предпринимают разные попытки укрепить свою оборону, минируя территорию, чтобы сдержать продвижение российских войск.

Ранее жители Днепропетровской области начали спешно распродавать жилье на фоне продвижения ВС РФ.