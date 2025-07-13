Военный эксперт сообщил, что Киев минирует территории в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России почти на три километра вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области страны. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Уже отмечена работа инженерных служб Днепропетровской области, которые на пути продвижения наших войск пытаются устанавливать минные заграждения, строить какие-то фортификации», — рассказал собеседник агентства.

По словам военного эксперта, ВСУ в спешке предпринимают разные попытки укрепить свою оборону, минируя территорию, чтобы сдержать продвижение российских войск. Помимо этого Киев строит и другие заграждения для противодействия ВС РФ.

До этого газета Politico писала о том, что ВСУ вынуждены менять подход к обороне из-за наступления российских войск, что приводит к хаосу. По данным издания, украинским формированиям приходится сокращать линии обороны и строить малоэтажные опорные пункты. Таким образом они пытаются адаптироваться к изменяющейся тактике Вооруженных сил РФ.

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